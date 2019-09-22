سولسكاير عن بوجبا: لن يذهب لأي مكان

2019/09/22 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، ردا على الشائعات حول إمكانية انتقال لاعبه بول بوجبا لريال مدريد في المستقبل، أنه لا يستمع إلى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالقلق حيال مستقبل لاعب الوسط الفرنسي.

وجاءت تصريحات المدرب النرويجي بعدما أكد رئيس الريال في وقت سابق أن النادي الإنجليزي لم يوافق على بيع بوجبا للميرنجي في الانتقالات الصيفية الأخيرة.وقال سولسكاير الذي سيفتقد لجهود لاعبه الفرنسي في مواجهة وست هام يونايتد المقررة الأحد في الجولة السادسة من البريمييرليج، للإصابة: "لا أستمع لرئيس ريال مدريد.



بول يعمل بجد والتزام تجاه الفريق".وأضاف: "لست قلقا الآن ولن أكون كذلك لاحقا.



إذا عادت الشائعات مجددا في كانون ثان {الميركاتو الشتوي} لن أقلق وإذا اضطررنا لمواجهة هذه التكهنات مجددا في الصيف لن أقلق أيضا".وأكد مدرب الشياطين الحمر أن "بول لن يذهب إلى أي مكان وهو سعيد هنا".



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