هل قمتم باستخدام {المر} من قبل؟

2019/09/22 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} الكثر منكم لا يعلم فائدة استخدام "المر" لصحة الجسم.

ماهو المر؟هو عبارة عن عشبة تنمو في بعض المناطق كاليمن والصومال وعُمان، إضافةً إلى المناطق الشمالية من أفريقيا، ويطلق عليه أيضاً اسم مرة، وهو عبارة عن مجموعة من المواد المخلوطة بشكلٍ متجانس مع بعضها البعض، كالصموغ والمواد الراتنجية إضافةً لبعض الزيوت الطيارة، التي يتمّ إفرازها تحديداً من السيقان من خلال تجريحها، وتكون على شكل عصارة شفافة وذات لون بني فاتح إذا كانت جيدة، وسوداء أو بنية ممزوجة بالرمال إذا كانت رديئة.تعرفوا على فوائده:- فائدة المر الرئيسية تتمثل في كونه يساعد في تقليل التورم والالتهاب، كما أنه يقتل البكتريا الضارة- يستخدم المر لعسر الهضم والقرحة.- يساعد على علاج نزلات البرد والسعال والربو واحتقان الرئة.- يساعد في التخفيف من آلام التهاب المفاصل والتشنجات.- يستخدم كمنشط ولزيادة تدفق الحيض.- يتم تطبيق المر مباشرةً على الفم من أجل الأوجاع والتورم، والتهاب اللثة، والأسنان التي على وشك الوقوع، والتقرحات، ورائحة الفم الكريهة، وتشقق الشفاة.- يستخدم موضعياً لعلاج لبواسير والتقرحات والجروح والدمامل.- يتم استخدام المر كعنصر توابل في بعض الأطعمة.- يستخدم المر كعطر وبخور، وكمثبت في مستحضرات التجميل.انتهى

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