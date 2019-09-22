إیران الاولى إقليميا في انتاج الادوية

2019/09/22 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو مجلس ادارة نقابة مصنعي الادوية البشرية، أن ايران تمكنت من

نيل المرتبة الاولى بانتاج الادوية والمعدات الطبية من بين دول

المنطقة في السنوات الاخيرة بعد تنفيذ برامج بهذا المجال.وأوضح "مرتضى خيرآبادي" على هامش معرض كتب العلوم الطبية والصيدلة

اليوم الاحد، أن ايران حققت انجازات قوية في مجال الادوية، وأبرمت

حاليا، عقودا مع روسيا وتركيا لنقل خبرات التكنولوجيا الحيوية، وقامت

بانشاء اول شركة في تركيا بمجال التكنولوجيا الحيوية.ولفت الى أن ايران كانت تستورد المواد الاولية الطبية من الخارج

وبالوقت الراهن ثمة 85 مصنعا ايرانيا لانتاج هذه المواد في الداخل.

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