التعزيزات العسكرية في الخليج تطوّق تحركات طهران

2019/09/22 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – تناسى الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحاته المنتقدة للتعزيزات الأمنية الدولية في الخليج، أن هذه الخطوة جاءت من أجل وضع

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