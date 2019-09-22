2019/09/22 | 16:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجبهة العربية الموحدة بكركوك منفتحة على جميع الكيانات السياسية | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wE5Z54LJjIc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجبهة العربية الموحدة بكركوك منفتحة على جميع الكيانات السياسية | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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