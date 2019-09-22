اعتقالات تطال عصابة للخطف وأصحاب مراكز مساج وتجميل

2019/09/22 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، إلقاء القبض على عصابة للخطف وأصحاب مراكز مساج وتجميل غير مجازة في بغداد وبابل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي، إنه “تم القبض على عصابة خطف أطفال مكونة من خمسة أشخاص بينهم امرأة في بابل”.

وأضاف معن، أنه تم “القبض على متهم صاحب مركز تجميل غير مجاز ضمن منطقة المنصور، وصاحب مركز مساج غير مجاز في منطقة الوزيرية، وتم غلق مركز مساج ضمن منطقة زيونة والقبض على صاحبه”

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