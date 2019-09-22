ماليزيا تحظر فيلم لجينيفر لوبيز بسبب مشاهد إباحية

2019/09/22 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعتمد أحداث فيلم "Huslers"، التي تلعب جينيفر لوبيز دور البطولة، على قصة حقيقية لمجموعة من فتيات الليل، يقمن بتخدير الزبائن وسلب أموالهم.

وحظرت السلطات الماليزية الفيلم في البلاد، حيث أعلنت شركة "سكوير بوكس بكتشرز" وهي الشركة المسؤولة عن توزيع الفيلم في ماليزيا، أنه قد تم منع عرض الفيلم.

ولم تقوم الشركة بذكر أسباب الحظر، ولكن وكالة "رويترز" نقلت عن مجلس الرقابة قوله إن الفيلم حافل بالمشاهد الإباحية ولن يبقى منه الكثير إذا حذفت.

والجدير بالذكر أن مجلس الرقابة على الأفلام في ماليزيا، حذف بعض المشاهد الإباحية من فيلم "rocketman" الذي يحكي قصة المغني البريطاني الشهير إلتون جون.

يُذكر أن جينيفر لوبيز تعيش حالة من النشاط الفني، إذ أحيت سلسلة من الحفلات الغنائية في أغسطس/آب الماضي، في مصر وموسكو، ضمن جولتها الغنائية، التي أقمتها احتفالا بعيد ميلادها الخمسين.

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