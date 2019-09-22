طائرة مجهولة تستهدف معسكرا للحشد الشعبي بالأنبار

2019/09/22 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني عراقي أن موقعا للحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق تعرض لقصف من طيران مجهول في ساعة متأخرة من

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