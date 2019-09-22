2019/09/22 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تل أبيب – يبدأ رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين الأحد مشاورات نيابية مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية التي تم انتخابها مؤخرا، وذلك تمهيدا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل: انطلاق مشاورات شاقة لتشكيل حكومة جديدة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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