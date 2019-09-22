2019/09/22 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BDdNfadVCHY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جرافات دوائر البصرة تهدم تجاوزات الاندلس #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جرافات دوائر البصرة تهدم تجاوزات الاندلس #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).