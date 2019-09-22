لاعبة منتخب القوس والسهم رند سعد تتأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020

2019/09/22 | 17:04

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بغداد:سومر نيوز

سجلت لاعبة المنتخب الوطني ونادي الشرطة بفعالية القوس والسهم رند سعد الرقم التأهيلي للمشاركة في دورة الا...

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