بالتفاصيل.. رد أميركي على مقترح مشاركة طائرات سعودية بضرب أهداف في العراق

2019/09/22 | 17:04

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سومر نيوز: بغداد..



قال تقرير عربي، الأحد، إن “تجربة حزب الله اللبناني تتمدد وتتوسع” بـ “ثبات وثقة&rdqu...

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