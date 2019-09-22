2019/09/22 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

دعت النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر جودت، الاحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للافصاح على الملأ ع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائبة تدعو عبد المهدي للافصاح عن اسباب المحاباة للإقليم على حساب باقي المحافظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائبة تدعو عبد المهدي للافصاح عن اسباب المحاباة للإقليم على حساب باقي المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).