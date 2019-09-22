2019/09/22 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع العشرات من اهالي منطقة الزريجي التابعة لقضاء شط العرب شرقي البصرة الطريق المؤدي لحقل الفيحاء النفطي احتجاجا على عدم اطلاق سراح ابنائهم بعد اعتقالهم من قبل القوات الامنية .واكد المتظاهرون ” ان الجهات الرسمية لم تف بوعودها باطلاق سراح سائقي العجلات الذين اعتقلتهم قوة الصدمة قبل اشهر بتهمة تهريب النفط .واوضحوا ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات من اهالي منطقة الزريجي شرقي البصرة يقطعون الطريق لحقل الفيحاء النفطي احتجاجا على عدم اطلاق سراح ابنائهم) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات من اهالي منطقة الزريجي شرقي البصرة يقطعون الطريق لحقل الفيحاء النفطي احتجاجا على عدم اطلاق سراح ابنائهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).