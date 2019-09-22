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قائد عمليات الانبار يوعز بتجفيف مصادر تمويل "داعش" غربي المحافظة


قائد عمليات الانبار يوعز بتجفيف مصادر تمويل
2019/09/22 | 17:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قائد عمليات الانبار يوعز بتجفيف مصادر تمويل "داعش" غربي المحافظة

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