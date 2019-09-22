سائرون تطرح “حلاً أمنياً” لتأمين طريق كربلاء بمراسم الزيارة الاربعينية

2019/09/22 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون سعد الحلفي، الأحد، إلى نصب منظومة كاميرات متطورة وزيادة أجهزة كشف المتفجرات لتأمين طريق محافظة كربلاء.

وقال مايع، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “بعد الكشف عن تفاصيل حادث التفجير والهدف الذي كان مخططاً له يحتم على الأجهزة الاستخبارية تكثيف إجراءاتها لمتابعة الخلايا الإرهابية”.

وأضاف أن “الحادث الأخير الذي وقع قرب سيطرة 54 بكربلاء يستدعي مراجعة الخطط المتبعة في ملاحقة العناصر الإرهابية التي تحاول تعكير صفو الاستقرار الأمني الذي تعيشه أغلب محافظات البلاد”، داعياً الى “توحيد القيادة الاستخبارية لضمان عدم تشتيت المعلومة وتعزيز الجانب من خلال نشر أجهزة استشعار حرارية (السونار) لكشف الأسلحة والمتفجرات ونصب منظومة كاميرات متطورة في الطرق الفرعية والرئيسية وربطها بوحدة تحكم مركزية لرصد إي حالة مشبوهة والتعامل معها فوراً لحماية أرواح المواطنين ولضمان تأدية مراسم زيارة الاربعين بكل راحة وأمان”.

كما أكد الحلفي على أهمية زيادة التخصيصات المالية في الموازنة العامة للبلاد لعام 2020 من أجل دعم الأجهزة الاستخبارية لشراء ما تحتاجها من معدات تسهم في تطوير ادائها وتطوير عملها بالتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها للحيلولة دون تنفيذ المجاميع الإرهابية لمآربها الدنيئة.

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