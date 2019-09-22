الامن النيابية: العراق لم يستفد من اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع اميركا

2019/09/22 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، إن العراق لم يجنِ أية فائدة من اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع واشنطن.وقال رئيس اللجنة النائب محمد رضا آل حيدر، لـ”گلگامش برس”، إن “من حق العراق التعاقد مع اي دولة تساعده على حفظ الاجواء العراقية”.وأكد، أن “العراق لم يجن اي فائدة من اتفاقية الاطار الاستراتيجي”، مبيناً أن “لدى الحكومة العراقية الحق في التقاعد والتسليح مع اي دولة وهناك خيارات متعددة”.وتابع، أن “عبد المهدي اكد ان الوجود الأمريكي هو للمستشارين والمدربين في القواعد فقط”، مطالباً “بتعديل اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع واشنطن”.

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