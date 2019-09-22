الولايات المتحدة تخصص مساعدات جديدة لضحايا داعش في العراق

2019/09/22 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال أعلن مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك غرين، عن تخصيص مساعدة مالية جديدة لدعم الأقليات العرقية والدينية شمالي العراق، والتي شردتها الإبادة الجماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي.وتأتي هذه المساعدة كجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية، التي سبق أن أعلن عنها نائب الرئيس مايك بنس.وفي هذا الإطار، منحت …

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