جهات متنفذة تستولي على عقود زراعية بديالى ومجلسها يرد: ستمزق النسيج الاجتماعي

2019/09/22 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الأحد، عن محاولة جهات متنفذة الاستيلاء على عقود زراعية في المحافظة، فيما أكد أن هذه الأفعال تمزق وتهدد النسيج المجتمعي.

وقال الدايني لـ”كلكامش برس”، إن “هناك العديد من الأهالي الذين تركوا أراضيهم ونزحوا من المحافظة خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع الأمنية، حيث أن هناك تعليمات حكومية تقضي بفسخ العقود الزراعية في حال عدم تجديدها من قبل أصحابها”.

وأضاف أنه “في الوقت الراهن توجد جهات متنفذة تحاول الاستيلاء على تلك العقود بغطاء شبه شرعي بعد فسخها”،مؤكدا أن “هذه الأعمال لها مردود سلبي على الواقع وتهدد النسيج المجتمعي بين أبناء المحافظة خاصة جنوب قضاء بلدروز، كون الأهالي لهم تاريخ قديم فيها”.

وطالب الدايني بـ”التريث في فسخ هذه العقود والوقوف بوجه أية محاولات للإستيلاء عليها لحين عودة أصحابها الى مناطق سكناهم”.

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