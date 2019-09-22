من الصين… محافظ يعلن حصول موافقة وزيرين عراقيين على إحالة طريق للتنفيذ

2019/09/22 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الأحد، موافقة وزيري المالية والاعمار والاسكان والبلديات بشكل أولي على إحالة طريق جسر بحيرة حمرين.

وذكر مكتب التميمي في بيان مقتضب تلقته “كلكامش برس”، أن “محافظ ديالى حصل على موافقات أولية من وزير المالية و البلديات بشأن احالة طريق جسر بحيرة حمرين الى احدى شركات الوزارة”.

يذكر ان طريق بحيرة حمرين او مايسمى جسر حمرين تضرر بشكل كبير في موسم الشتاء الماضي بفعل السيول الجارفة.

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