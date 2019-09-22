الصجري يعلن تخليه عن رئاسة لجنة النزاهة ويحمل امريكا مسؤولية تمكين الفساد

2019/09/22 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن عضو مجلس النواب علي الصجري، الأحد، تخليه عن رئاسة لجنة النزاهة النيابية بسبب “الضغوطات السياسية”، فيما حمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية “تمكين”

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