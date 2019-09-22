الصقور تحصل على الرخصة الآسيوية

2019/09/22 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن نادي القوة الجوية، حصوله على الرخصة الآسيوية بعد استيفاء كافة المعايير واللوائح اللازمة.

وقال مدير ادارة النادي كامل طعمة درباش في بيـان تلقت"العهد

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