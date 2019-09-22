اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

2019/09/22 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتقلت مديرية آسايش السليمانية، مطلقي النار على الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وتمكنت قوات الآسايش من اعتقال مطلقي النار على الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة السليمانية.

واعلن وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد يوم السبت ان اية جهة تكون خلف الهجمات على المقار الحزبية سيتم التعامل معها وفقا للقانون، مشيرا الى الاستمرار في اجراء التغييرات في المناصب الحكومية.

وقال احمد في تصريح ادلى به للصحفيين، انه يؤكد بان اطلاق النار على المقار يخالف سياسة حكومة اقليم كوردستان، مشددا على ان حادث معبر "سماقولي" لم تكن خلفه اي يد وهو حادث عرضي غير مرغوب فيه وان المسألة سيتم حلها.

وتعرض مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة السليمانية في الساعات الاولى من فجر يوم الجمعة الى هجوم مسلح غير ان حرس المقر ردوا على مصدر النيران من دون خسائر بشرية.

وذكرت وسائل اعلام تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ان مقرين للحزب في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تعرضا الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

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