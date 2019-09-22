2019/09/22 | 17:19

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الفايز : الضغوط الأميركية لن تؤثر على العراق في توجهه نحو الصين لعقد صفقات سلاح

اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عامر الفايز، اليوم الاحد، ان

"رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وضع ملف تسليح القوات الأمنية ضمن

أجندته خلال زيارته الحالية إلى الصين"، لافتا إلى أن "الحرب

الاقتصادية الجارية بين واشنطن وبكين لن تحيد بغداد عن توجهها لتنويع

مصادر تسليحها".واضاف الفايز ان "الضغوط الأميركية لن تؤثر على العراق في توجهه

نحو الصين لعقد صفقات سلاح على الرغم من التوتر الحاصل بين الدول

الآسيوية وروسيا والصين من جهة وأميركا من جهة أخرى".

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