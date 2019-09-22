مطار دبي يوقف نشاط رحلاته على خلفية نشاط طيران مسيّر

2019/09/22 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن مطار دبي الدولي عن تأجيل وصول رحلات جوية إليه، ظهر اليوم الأحد، على خلفية الإشتباه بنشاط طيران مسيّر فوقه.

وقال متحدث باسم مطار دبي، في حديث لوكالة "رويترز": "تمّ تعطّل وصول بعض الرحلات لمدّة قصيرة من 12:36 حتى 12:51 بتوقيت الإمارات من ظهر اليوم نظراً للإشتباه بنشاط طيران مسي...

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