بشير الحامدي - تونس:ما العمل لاستثمار الديناميكية التي أنتجتها انتخابات 2019 الرئاسية

2019/09/22 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_الحامدي ما العمل لاستثمار الديناميكية التي أنتجتها انتخابات 2019 الرئاسيةــــــــــــــــــــدون الغوص في الكثير من النقاش من قبيل أن طرح قيس سعيد حول الحكم المحلي طرح مجالسي أو أن هذا الطرح أساسه لاسلطوي أو أن مشروع قيس سعيد هو ثورة جديدة ستقلب الأمور جميعا وستمكن الأغلبية من حقها في السيادة على قرارها وتخريجات كثيرة أخرى نقول أن هذا المشروع أولا هو مشروع لتغيير النظام التشريعي ليس أكثر ولا يقبل ......

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