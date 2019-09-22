تشكيل لجنة برلمانية خاصة للذهاب إلى كردستان للوقوف على حجم الإيرادات النفطية

2019/09/22 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، امجد العقابي، الأحد، أن مجلس النواب يبحث بشكل جدي الخلاف النفطي بين بغداد وكردستان.

وقال العقابي ان “مجلس

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