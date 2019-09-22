هدف: العراق (2) x قيرغيزستان 0 د 45+1 مرتضى عادل ( تصفيات كأس اسيا للناشئين )

2019/09/22 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف:العراق(2)x قيرغيزستان0 د45+1 مرتضىعادل(تصفياتكأساسياللناشئين)

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