2019/09/22 | 17:50

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آفاق تنشر أسماء المقبولين لتعيينات التربية في بغداد

تنشر "افاق" أسماء الفائزين من المتقدمين للتعيين بصفة معلم ومدرس

وإداري على ملاك المديرية العامة للتربيةفي بغداد.

الكرخ الاولى :

- اسماء الفائزين بالتعيينات على ملاك تربية بغداد الكرخ الاولى

(حارس) اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

- النتائج الأولية لأسماء الفائزين بالتعيينات على ملاك تربية بغداد

الكرخ الاولى (موظف خدمة) اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

الكرخ الثانية :

- النتائج الأولية لأسماء الفائزين بالتعيينات على ملاك تربية بغداد

الكرخ الثانية (حرفي) اضغط هنـــــــــــــــــــــــا

- النتائج الأولية لأسماء الفائزين بالتعيينات على ملاك تربية بغداد

الكرخ الثانية (حارس) اضغط هنــــــــــــــا

- النتائج الأولية لأسماء الفائزين بالتعيينات على ملاك تربية بغداد

الكرخ الثانية (موظف خدمة) اضغط هنــــــــــــا

يتبع ..

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