2019/09/22 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وكالة إخبارية إيرانية أن الولايات المتحدة امتنعت عن إصدار تأشيرات سفر لمساعدي الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المسؤولين عن تنظيم برامجه ولقاءاته في نيويورك.وقالت وكالة “أنباء الطلبة الإيرانية” (إيسنا) إن واشنطن امتنعت كذلك عن إصدار تأشيرات سفر للفريق الإعلامي الذي كان من المفترض أن يرافق روحاني إلى نيويورك، حيث يشارك في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الايراني: واشنطن لم تصدر تأشيرات سفر لمساعدي روحاني وفريقه الإعلامي وكالة خطوة برس.

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