جواد بشارة - صورة الكون المرئي العلمية والثيولوجية

2019/09/22 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة صورة الكون المرئي العلمية والثيولوجيةد.جواد بشارةلجأ الناس إلى ثلاث مقاربات في محاولاتهم لمعرفة سر الطبيعة والواقع والكون والخليقة، وهي: الدين، والفلسفة، والعلم.في البدء استحوذ الدين على مواضيع وجودية أساسية للبشر من قبيل لماذا يوجد الكون والحياة بهذه الصيغة وليس بصيغة أخرى مغايرة أو مختلفة؟ وكيف ومتى وأين ولماذا وجد الكون والحياة والوجود برمته ومن الذي أوجده؟ وقدم رؤيته وقصته الخاصة ال......

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