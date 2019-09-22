اعتقال ستة مطلوبين بينهم محكوم بالاعدام شمال ذي قار

2019/09/22 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار ،الاحد، عن اعتقال محكوم بالإعدام غيابيا وخمسة اخرين مطلوبين بقضايا التهديد شمال المحافظة.

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