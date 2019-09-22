2019/09/22 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاحد، بالقاء القبض على قائممقام مدينة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قائممقام كركوك بتهم فساد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قائممقام كركوك بتهم فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).