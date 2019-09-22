مشاركة 60 شركة سعودية وعراقية بالملتقى الدولي 21 للسياحة العربية والعمرة

2019/09/22 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الملتقى الدولي 21 للسياحة العربية والعمرة، اليوم الاحد، في بغداد، الذي تقيمه الشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة (أسفار)، بمشاركة 60 شركة سعودية وعراقية متخصصة بمجال تقديم الخدمات للمعتمرين.

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