حمودي: كنا ننتظر من رئيس الوزراء توزيع الأراضي السكنية قبل الشروع بازالة التجاوزات

2019/09/22 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

علق

رئيس المجلس الأعلى الاسلامي همام حمودي على حملة ازالة التجاوزات السكنية في عدد

من محافظات العراق”.

وقال

حمودي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، كنا ننتظر من رئيس الوزراء

الشروع بتوزيع الأراضي السكنية وفقا لما أقره، وتفعيل مشروع الإسكان الحكومي قبل

الشروع بحملة ازالة التجاوزات

وأضاف

حمودي “يجب ان يكون انصاف الفئات المحرومة ونصرتها هو الأولوية في أي جهد

حكومي.

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