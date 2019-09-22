أمريكا تمنع إصدار تأشيرات سفر لمساعدي روحاني

2019/09/22 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت مصادر إعلامية ايرانية أن الولايات المتحدة امتنعت عن إصدار تأشيرات سفر لمساعدي الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المسؤولين عن تنظيم برامجه ولقاءاته في

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