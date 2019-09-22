بتهم فساد.. القبض على قائممقام كركوك

2019/09/22 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بالقاء القبض على قائممقام مدينة كركوك.

وقال المصدر ان" هيئة النزاهة القت القبض على قائممقام كركوك فلاح يايجلي بتهم

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