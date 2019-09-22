نمو صادرات السلع الايرانية للعراق 13 بالمئة وترجيحات بتوقفها مؤقتاً

2019/09/22 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الامين العام لغرفة التجارة الايرانية العراقية عن نمو صادرات السلع للعراق 13 بالمئة سعراً و66 بالمئة حجماً خلال الفترة من 21 آذار حتى 21 من آب 2019 قياسا بالفترة المناظرة 2018.

ونقلت وكالة فارس عن حميد حسيني قوله ان الصادرات الايرانية للعراق بلغت 10 ملايين طن بقيمة 3.907 مليار دولار، ارتفاعا عن 6 ملايين طن بـ 3.439 مليار دولار المسجلة في 2018.

وتوقع أمين غرفة التجارة المشتركة توقف الصادرات للعراق على وقع الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق خلال زيارة الاربعين.

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