2019/09/22 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التعليم تحدد موعد بدء الدوام الرسمي في كليات ومعاهد الجامعات العراقية كافة

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديد موعدٍ لبدء

الدوام الرسمي في كليات ومعاهد الجامعات العراقية كافة (حكومي

واهلي).

وذكرت الوزارة في بيان، انها حددت موعد بدء الدوام الرسمي في كليات

ومعاهد الجامعات العراقية كافة (الاهلية والحكومية) وللدراستين

الصباحية والمسائية وذلك يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/١٠/١".واضافت" حيث سيبدأ تسجيل الحضور والغياب ابتداءاً من التاريخ

اعلاه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تحدد موعد بدء الدوام الرسمي في كليات ومعاهد الجامعات العراقية كافة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تحدد موعد بدء الدوام الرسمي في كليات ومعاهد الجامعات العراقية كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).