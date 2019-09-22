مكاتب (بطاقة السكن) في البصرة تباشر اعمالها في بناية جيدة بعد تأهيلها

2019/09/22 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مكاتب قسم المعلومات المركزي (بطاقة السكن) التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة في البصرة اعمالها في بناية جديدة بعد تأهيلها في منطقة الجنينة وسط المحافظة .وذكر مدير الأحوال المدنية والجوازات والاقامة في البصرة العميد امجد حسن النور ” لوكالة وطن للأنباء ” انه بعد استكمال مشروع تأهيل وتوسعة وتأثيث بناية قسم شؤون مكاتب […]

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