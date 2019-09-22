سخرية تنال من “الوجبة” الغذائية المقدمة على متن الخطوط الجوية العراقية وانتقادات لطاقم الضيافة! “صورة”

2019/09/22 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نالت السخرية من الوجبة الغذائية المقدمة على متن رحلة الخطوط الجوية العراقية من البصرة الى اربيل حيث شملت “سندويج ، شراب صغير، نستلة”.ويقول مسافرون إن ماتقدمه سلطة الطيران لا يتناسب مع ما يدفعونه من أموال حيث تبلغ قيمة التذكرة ذهابا وايابا 172 دولارا.وطالت الانتقادات ايضا طاقم الضيافة الذي كلف به […]

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