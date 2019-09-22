حادث سير في الموصل بسبب مضايقة سيارات أحد المسؤولين! “صورة”

2019/09/22 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحادث سير وقع في الموصل اثر قيام سيارات أحد المسؤولين بمضايقة سيارة مدنية.وتقول مصادر محلية إن رجلا كبيرا في السن يبلغ من العمر 70 عاما اضطر الى عبور إحدى الجزرات الوسطية في منطقة المنصة بعد مضايقته من قبل سيارتين نوع “جكسارة” ، مما ادى الى اصابته […]

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