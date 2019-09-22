وزارتي المالية والبلديات . أعطت موافقات رسمية لاحالة طريق بحيرة حمرين الى شركة حكومية للتنفيذ

2019/09/22 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي عن حصول موافقات أولية من وزراتي المالية والبلديات لإحالة طريق جسر بحيرة حمرين لاحدى شركات الوزارة.وقال التميمي في بيان صحفي اليوم ان وزيرا المالية والبلديات اعطى موافقات رسمية بأحالة طريق جسر بحيرة حمرين الى احدى شركات الوزارة”.يشار الى ان طريق بحيرة حمرين او ما يسمى جسر حمرين/ تضرر […]

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