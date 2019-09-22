اجرام المثنى يلقي القبض على عصابة تسليب سيارات في قضاء الحمزة الغربي

2019/09/22 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى/ خطوة برس القت مديرية مكافحة اجرام المثنى، اليوم الاحد، القبض على عصابة لتسليب السيارات في قضاء الحمزة الغربي محافظة بابل.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “الغد برس” نسخة منه إنه “بعد ان تم استلام الاخبار من قبل صاحب السيارة عن المجرمين، حيث قاموا بتسليب عجلة نوع چارجر على الطريق الدولي والاعتداء على سائقها

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