مطار دبي: تحويل مسار رحلتين للاشتباه بنشاط طائرة مسيرة

2019/09/22 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

متحدث باسم مطارات دبي إنه جرى تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار

دبي الدولي يوم الأحد بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.

وأضاف

المتحدث ”وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم من

الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة

مسيرة مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين، بحسب رويترز “.

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