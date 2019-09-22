المتحدث العسكري المصري يصدر توضيحا بشأن صفحات التواصل الاجتماعي

2019/09/22 | 18:24

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المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

اصدر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية بيانا جاء فيه مايلي

فى إطار إنتشار بعض الصفحات التى تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الإجتماعى ..



تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات / المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكرى ، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على [ فيسبوك – تويتر ] هما فقط المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة .

وتهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الإنسياق وراء أى مصادر أخرى على مواقع التواصل الإجتماعى للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة .

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