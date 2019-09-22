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شاهد بالفيديو.. ارتفاع مناسيب الفرات أتؤدي لفيضانات؟ استمع لحديث وزارة الموارد عن ذلك #المربد


شاهد بالفيديو.. ارتفاع مناسيب الفرات أتؤدي لفيضانات؟ استمع لحديث وزارة الموارد عن ذلك #المربد
2019/09/22 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Gn2D8lSk6ak

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