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اسماء الفائزين بالتعيين بوظيفة مدرس في مديرية تربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى


اسماء الفائزين بالتعيين بوظيفة مدرس في مديرية تربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى
2019/09/22 | 18:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اسماء الفائزين بالتعيين بوظيفة مدرس في مديرية تربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى

العراق

اسماء الفائزين بالتعيين بوظيفة مدرس في مديرية تربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى

الأحد 22 سبتمبر 2019 - 18:26

اسماء الفائزين بالتعيين بوظيفة مدرس في مديرية تربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى

اعلنت مديرتي تربية الكرخ الاولى والرصافة في العاصمة بغداد , اليوم الاحد , عن اسماء الفائزين بالتعيين بوظيفة مدرس على ملاكتها .

هذا وحصلت الغدير على نسخة من قوائم الاسماء وهي في الرابط ادناه :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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