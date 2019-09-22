اسماء الفائزين بالتعيين بوظيفة مدرس في مديرية تربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى
العراق
اسماء الفائزين بالتعيين بوظيفة مدرس في مديرية تربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى
الأحد 22 سبتمبر 2019 - 18:26
اسماء الفائزين بالتعيين بوظيفة مدرس في مديرية تربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى
اعلنت مديرتي تربية الكرخ الاولى والرصافة في العاصمة بغداد , اليوم الاحد , عن اسماء الفائزين بالتعيين بوظيفة مدرس على ملاكتها .
هذا وحصلت الغدير على نسخة من قوائم الاسماء وهي في الرابط ادناه :
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