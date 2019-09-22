الحزب الإسلامي: لسنا مع التوجه بسحب الثقة من رئيس الوزراء

2019/09/22 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، إياد السامرائي، الأحد، أن الحزب ليس مع التوجه

بسحب الثقة من رئيس الوزراء”.

وقال السامرائي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن”الإسلامي العراقي ليس مع التوجه بسحب الثقة من رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه “يجب إعطائه فرصة أكبر للعمل ومعالجة جوانب الخلل .

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