2019/09/22 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاحد، عن منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الجديد ضمن هيكلة الحشد الشعبي الجديدة.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي، إن أبو مهدي المهندس سيشغل منصب رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي ضمن الهيكلة الجديدة، لافتا إلى إن منصب رئاسة الأركان يعد منصبا جهاديا ويليق ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن منصب المهندس ضمن اعادة هيكلة الحشد) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن منصب المهندس ضمن اعادة هيكلة الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).